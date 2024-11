In dieses Schutzgebiet darf der Bagger ab und zu rein – mit gutem Grund

Das Pro-Natura-Schutzgebiet Pro Niev oberhalb von Feldis im Domleschg ist als Amphibien-Laichgebiet von nationaler Bedeutung eingestuft. Der untere der beiden Weiher allerdings drohte in den vergangenen Jahren zu verlanden, wie es in einer Medienmitteilung der Umweltschutzorganisation heisst: Er war wegen des hohen Nährstoffeintrags aus der Umgebung stark zugewachsen. Insbesondere der Schachtelhalm habe sich «explosionsartig» verbreitet; das Biotop habe schliesslich fast keine Wasserfläche mehr aufgewiesen. Die Rote-Liste-Arten Grasfrosch und Bergmolch hätten sich deshalb in Pro Niev nur noch schlecht vermehren können.