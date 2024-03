Das romanische Verlagshaus braucht ab Mitte Jahr eine neue Leitung

Überraschende Medienmitteilung am Dienstag aus der Chasa Editura Rumantscha (CER): Die seit Anfang 2010 als Geschäftsführerin tätige Anita Capaul verlässt die Institution und wechselt per Juni zum Kanton. Die heute 48-jährige Lugnezerin hat die CER, das erste romanische Verlagshaus, nach der Gründung vor 14 Jahren aufgebaut und seither auch geführt. Unter Capauls Ägide sind fast 100 Publikationen erschienen, wie aus der Mitteilung hervorgeht, darunter nicht nur gedruckte Werke, sondern auch E-Books. Auch hätten verschiedene Bücher respektive Autorinnen und Autoren in dieser Zeit für die in der CER veröffentlichten Publikationen Auszeichnungen erhalten.