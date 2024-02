Alkoholisierter Mann prallt mit seinem Auto frontal in die Leitplanke und fährt einfach weiter

Am Samstag um 4.15 Uhr baute ein 29-jähriger alkoholisierter Autofahrer einen Unfall auf der A13 in Grono. Er war laut Kantonspolizei Graubünden Richtung Norden unterwegs. Bei der Ausfahrt Grono fuhr er ab, überquerte die Querverbindungsstrasse und prallte mit seinem Fahrzeug frontal in die Leitplanke.