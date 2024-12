Das sind die beliebtesten Weihnachtsfilme auf der Redaktion

«Es gibt wenig Filme, die in ihrem Genre nahezu perfekt sind und genau das machen, was sie sollen. ‹Home Alone› ist aber so ein Film. Ich würde nichts daran ändern. Was die Qualität des Films aufzeigt, ist, dass er meinen Söhnen aktuell genauso viel Spass bereitet, wie er mir damals als Kind bereitete – als er frisch rauskam. Das ist ein Film, welcher über Generationen bestehen wird. Nicht zu vergessen der tolle Cast mit Joe Pesci als unfähigen Einbrecher.»

Freddy Eggenberger, Leiter Audio/Video-Services