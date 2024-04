Fünf Jahre Arcas Rock mit Joya Marleen, Baba Shrimps und Soft Loft

Zehn Jahre ist es her seit der ersten Single und mit Songs wie «Road To Rome» oder «Back Where The Lights Are» an der Spitze der Charts angelangt sind. Es wurde allerdings in den letzten Jahren ruhig um die Band. «Aber dann ein Lebenszeichen aus dem Norden von England», so die Veranstalter. In Liverpool haben sie wieder zusammen gefunden und reisen nun ebenfalls auf den Arcas. Die Show geht von 20 bis 21 Uhr über die Bühne.