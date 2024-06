Das Stadtbaumgarten-Sommerfest bietet alles, was das Kinderherz begehrt

Die Kinder- und Jugendarbeit lädt die Churer Bevölkerung am Samstag zum Stadtbaumgarten-Sommerfest ein. Ab 13 Uhr startet ein buntes und interaktives Programm mit Livemusik, Kinderprogramm, Auftritten und Shows. Ausserdem finden am Freitag bereits erste musikalische Live-Auftritte im Jugendtreff statt, schreibt die Stadt Chur in einer Medienmitteilung.