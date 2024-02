Am WEF mit Wohnung abgezockt und die Einnahmen hinterzogen

In Davos wird durch das World Economic Forum (WEF) alljährlich das grosse Geld gemacht. Unlängst erst brachte eine neue Studie der Universität St. Gallen ans Licht, dass alleine für die Anmietung von Räumen und Flächen für Temporärbauten am Jahrestreffen 2023 rund 14,8 Millionen Franken ausgegeben wurden (Ausgabe vom 17. Januar). Eine goldene Nase verdienen sich am WEF auch etliche, die ihre Häuser oder Wohnungen vermieten.