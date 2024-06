Internationaler Tag der Archäologie: Das Welschdörfli war einst ein römisches Quartier

Die öffentlichen Führungen und Workshops zum Internationalen Tag der Archäologie finden am Samstag, 15. Juni, von 13 bis 17 Uhr auf der Ausgrabung an der Ecke Bienenstrasse / Sägenstrasse im Welschdörfli sowie im Rätischen Museum, an der Hofstrasse 1, in Chur statt. Der Eintritt ist an beiden Orten kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Rätischen Museums und des Archäologischen Dienstes.