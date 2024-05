Bunter Veloumzug in Chur: Ein Zeichen für kinderfreundliche Verkehrsinfrastruktur

«Kidical Mass» ist eine weltweite Bewegung, die ihren Ursprung 2008 in den USA hatte, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im letzten Jahr haben an über 900 Aktionen weltweit rund 230’000 Menschen teilgenommen. Auch in einigen Schweizer Städten wie Luzern, Bern, Zürich, Baden, St. Gallen und Langenthal werden «Kidical Mass»-Anlässe veranstaltet.