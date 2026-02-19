×

Prozess zum Erdrutsch am Piz Cengalo Ende Sommer geplant

Der Gerichtsprozess im Zusammenhang mit dem Tod von acht Wanderern am Piz Cengalo bei Bondo im Bergell wird Ende Sommer oder im Herbst diesen Jahres stattfinden. Neun Jahre nach dem Ereignis.

Agentur
sda
19.02.26 - 13:06 Uhr
Graubünden
Blick auf den Piz Cengalo: Am 23. August 2017 war ein Bergsturz mit Murgängen nach Bondo niedergegangen.
Bild: Archiv
