Prozess zum Erdrutsch am Piz Cengalo Ende Sommer geplant
Der Gerichtsprozess im Zusammenhang mit dem Tod von acht Wanderern am Piz Cengalo bei Bondo im Bergell wird Ende Sommer oder im Herbst diesen Jahres stattfinden. Neun Jahre nach dem Ereignis.
19.02.26 - 13:06 Uhr
Graubünden
