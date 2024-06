Am Churer Bahnhof: Kurdische Solidaritätsdemonstration für Bürgermeister in Hakkari

Am Mittwochabend hat beim Bahnhofplatz in Chur eine kurdische Solidaritätsdemonstration stattgefunden. Veranstaltet wurde die Kundgebung vom kurdischen Kultur- und Solidaritätsverein, wie die Stadtpolizei Chur auf Anfrage bestätigte. Circa 50 bis 60 Demonstrierende nahmen um 17.30 Uhr an der Veranstaltung teil.

Anlass war die Festnahme des Co-Bürgermeisters Memet Siddik Akis, der türkischen Stadt Hakkari. Die Festnahme basiere auf haltlose Anschulidgungen und sei ein offenkundiger Putsch gegen den Willen der Bevölkerung von Hakkari, die mehrheitlich kurdisch sei, heisst es in einem Schreiben der Veranstalter. Ausserdem war gemäss Stadtpolizei die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei ein weiteres Thema.

Laut Polizeisprecher Thomas John wurde die Demonstration im Voraus nicht angemeldet. Es wurde aber vor Ort eine Spontanbewilligung ausgestellt und die Polizei genehmigte die Kundgebung. «Es war ein friedlicher Anlass ohne Zwischenfälle», so der Polizeisprecher John. (red)