Flugunfälle in der Schweiz: Die meisten Menschen starben in Graubünden

Beim Flugunfall mit drei Toten in La Punt stürzte ein einmotoriges Propellerflugzeug des Typs Extra EA-400 nur zwei Minuten nach dem Start in Samedan inmitten von bewohnten Häusern ab und brannte vollständig aus. Es war der erste Flugunfall seit Beginn des Jahres.

2024 zählte die Sust drei Unfälle mit insgesamt sechs Todesopfern. Sie ereigneten sich in den Kantonen Wallis und Solothurn. Bei letzterem kam ein Pilot ums Leben, weil er keinen Rettungsfallschirm trug. Zuvor kam es zu einer Kollision mit einem Fallschirmspringer, dessen Reserveschirm das Höhenleitwerk des Flugzeugs abriss. Das Flugzeug stürzte ab und mit ihm der Pilot. Der Fallschirmspringer verletzte sich nur leicht.

Ebenfalls in Solothurn kam es auch im Jahr davor zu einem Unfall mit zwei Toten. Drei Menschen kamen 2023 zudem im Kanton Neuenburg ums Leben. Gemäss der Statistik der Sust haben sich seit 2010 die meisten Unfälle im Kanton Wallis ereignet. 13 sind es an der Zahl. 28 Menschen starben dabei.

Die meisten Menschen starben in Graubünden

Mehr Todesopfer verzeichnete nur der Kanton Graubünden. Bei neun Flugunfällen verloren insgesamt 36 Menschen ihr Leben. 20 von ihnen starben allein am 4. August 2018 am Piz Segnas bei Flims.

Damals steuerten die beiden Piloten der historischen Ju-52 in geringer Höhe, ohne alternativen Flugweg und mit gefährlich tiefer Geschwindigkeit in das enge Tal südwestlich des Piz Segnas. Das Flugzeug geriet in Turbulenzen - ein in den Bergen immer zu erwartendes Phänomen. Die Piloten verloren die Kontrolle und hatten keinen Raum mehr, die Maschine aufzufangen. Das Flugzeug stürzte nahezu senkrecht in den Boden.