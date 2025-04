Kollision in Cazis: Töfflifahrerin biegt ab, obwohl ein Töff entgegenkommt

Zum Unfall kam es am Samstag kurz nach 16 Uhr bei der Abzweigung Klinik Beverin, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Eine 14-Jährige fuhr mit ihrem Töffli auf der italienischen Strasse von Cazis in Richtung Unterrealta. Bei der Kreuzung Klinik Beverin spurte sie in Richtung Ratitsch ein und bog gegen links ab. Dies, obwohl ein Töfffahrer entgegenkam.

Der Töfffahrer bremste ab und versuchte auszuweichen. Trotzdem kam es zur Kollision, wie die Polizei schreibt. Beide Fahrer wurden beim Sturz leicht verletzt und begaben sich selbstständig zum Arzt. Die beiden Zweiräder wurden beschädigt. (red)