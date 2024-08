80-Jährige fährt mit dem Auto Mädchen auf Fussgängerstreifen an

Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Freitag gegen 13.15 Uhr in San Carlo bei einem Autounfall verletzt. Eine 80-jährige Autofahrerin war auf der Hauptstrasse in Richtung Poschiavo unterwegs. Sie übersah das Mädchen, das gerade auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Das Mädchen wurde vom Auto erfasst und auf die Strasse geschleudert. Personen leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst Poschiavo eintraf. Dieser brachte die 13-Jährige schliesslich ins Spital nach Poschiavo. (red)