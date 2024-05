Ärztin ist zufällig bei Töffkollision anwesend und hilft Verletztem

Ein Ehepaar war am Donnerstag auf zwei Töffs auf der A13 von Landquart in Richtung Norden unterwegs. Die beiden kollidierten und stürzten, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Eine Ärztin war zufällig anwesend und leistete Erste Hilfe beim verletzten, 44-jährigen Mann.

Ein Team der Rettung Chur und ein aufgebotener Notarzt setzten die medizinischen Massnahmen fort, wie es heisst. Der Mann wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht, begleitet von seiner Ehefrau. (red)