Töfffahrer prallt in Leitplanke und verletzt sich

Ein Töfffahrer war am Samstagnachmittag auf der Hauptstrasse von Trun kommend in Richtung Ilanz unterwegs. Bei der Zufahrt Schaus verunfallte er, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden hervorgeht. Der Töfffahrer sei in einer Linkskurve immer näher an den rechten Strassenrand gekommen. Er prallte in die Leitplanke und kam zu Fall.

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit mittelschweren Verletzungen ins Spital Ilanz. Am Töff entstand hoher Sachschaden. (red)