Nach Aufstieg in Swiss League: Bauliche Massnahmen können angegangen werden

Da der EHC Chur im März den Aufstieg in die Swiss League erreicht hat, werden nun die notwendigen baulichen Massnahmen am Thomas-Domenig-Stadion umgesetzt, um die Anforderungen des Schweizerischen Eishockeyverbandes zu erfüllen. Das schreibt die Stadt Chur in einer Medienmitteilung. Das betreffe gerade die Sicherheitsauflagen im Bereich der Halleninfrastruktur, die jetzt vom Stadtrat genehmigt wurden. «Dazu gehören die räumliche Trennung der Gästesektoren, separate Eingänge und Eingangskontrollen zu den Gästebereichen, ein separater Kassencontainer sowie zusätzliche Toiletten», heisst es in der Mitteilung.