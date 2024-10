Mit 150 Meter langem Perron: Der umgebaute Bahnhof Cinuos-chel-Brail wird eröffnet

Ein 150 Meter langer Perron, der einen komfortablen Einstieg in die Züge ermöglicht und die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt, sowie eine optimierte Gleisanlage: Der Bahnhof in Cinuos-chel-Brail wurde in diesem und im vergangenen Jahr für rund 14 Millionen Franken umgebaut. Wie die RhB in einer Mitteilung schreibt, findet aus diesem Grund morgen Samstag, 5. Oktober, ein Einweihungsfest statt.