Grosser Brand in Fideris: Feuerwehrleute sind weiterhin im Einsatz

In der Nacht auf Mittwoch ist in einer Lagerhalle in Fideris ein Brand ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Laut einer Leserreporterin befindet sich die Halle auf dem Areal des ehemaligen Spanplattenwerks.

Die Meldung über den Brandausbruch sei gegen 3.45 Uhr bei der Kantonspolizei eingegangen, heisst es in der Mitteilung. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Landquart sowie Mittel- und Vorderprättigau rückten aus. Zu diesem Zeitpunkt stand die Lagerhalle bereits im Vollbrand.

Aufwändige Löscharbeiten

Um genügend Wasser für die Löscharbeiten zu haben, wurde laut Mitteilung zusätzlich zu den Tanklöschfahrzeugen Wasser aus dem Fluss Landquart sowie aus den Gemeinden Fideris und Jenaz hergeleitet. Dafür verlegten die Einsatzkräfte mehr als zwei Kilometer Schläuche. Vor Ort war auch ein Spezialist des Amtes für Natur und Umwelt.

Durch den Brand entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken, wie es weiter heisst. In der Halle befanden sich Baumaschinen, Baumaterial und Möbel. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlung aufgenommen. (red)