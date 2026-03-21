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Der Kanton Graubünden investiert so viel wie nie – doch in was genau?

Graubünden hat im vergangenen Jahr brutto rund 450 Millionen Franken und damit so viel wie noch nie investiert. Die grösste Investition dürfte viele überraschen.

Südostschweiz
21.03.26 - 10:41 Uhr
Graubünden
Eine der grösseren Investitionen im Jahr 2025: Das über 140-jährige Staatsgebäude an der Churer Grabenstrasse wurde während über zwei Jahren unter denkmalpflegerischer Begleitung saniert und mit einem Anbau erweitert. Inzwischen ist das neue Obergericht dort einquartiert.
Eine der grösseren Investitionen im Jahr 2025: Das über 140-jährige Staatsgebäude an der Churer Grabenstrasse wurde während über zwei Jahren unter denkmalpflegerischer Begleitung saniert und mit einem Anbau erweitert. Inzwischen ist das neue Obergericht dort einquartiert.
Bild: Olivia Aebli-Item
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