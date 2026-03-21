Der Kanton Graubünden investiert so viel wie nie – doch in was genau?
Graubünden hat im vergangenen Jahr brutto rund 450 Millionen Franken und damit so viel wie noch nie investiert. Die grösste Investition dürfte viele überraschen.
Graubünden hat im vergangenen Jahr brutto rund 450 Millionen Franken und damit so viel wie noch nie investiert. Die grösste Investition dürfte viele überraschen.
21.03.26 - 10:41 Uhr
Graubünden
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