Initiative verlangt finanzielle Absicherung des Gesundheitszentrums in Savognin

Nötig gewesen wären nur 100 Unterschriften. Am Ende waren es aber über 400 stimmberechtigte Personen, welche eine Volksinitiative unterschrieben haben, bei der es um den Erhalt der stationären medizinischen Grundversorgung im Surses geht.

Konkret verlangt die Initiative eine Reorganisation des Center da Sanadad in Savognin. Die Gemeinde Surses soll als Hauptaktionärin ein Gesetz ausarbeiten, das dem Gesundheitszentrum die nötigen finanziellen Mittel sichert, damit die stationäre medizinische Grundversorgung kostendeckend das ganze Jahr über angeboten werden kann. Des Weiteren würde der Verwaltungsrat verpflichtet, alle Massnahmen zu ergreifen, um ein allfälliges Defizit auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Initiative wurde Ende Oktober dem Gemeindevorstand eingereicht. Dieser muss den Initiativtext nun prüfen und der Gemeindeversammlung zum Entscheid vorlegen.

Defizit von über einer Million Franken

Im vergangenen Jahr hat das Gesundheitszentrum in Savognin ein Defizit von rund 1,7 Millionen Franken ausgewiesen, weshalb die Gesellschaft in einen Liquiditätsengpass geriet. Um die Liquidität zu sichern, musste die Gemeinde Surses einspringen. In Rücksprache mit dem Gemeindevorstand Surses hat der Verwaltungsrat des Gesundheitszentrums Massnahmen erarbeitet, um das Defizit in Zukunft zu reduzieren, um die Grundversorgung im Surses auch in Zukunft gewährleisten zu können. Diese wurden der Bevölkerung Mitte September vorgestellt. (red)