Warum im Engadin wieder mehr russisch gesprochen wird

Auf den Pisten, in den Dörfern, im Ortsbus und den Zügen in und um St. Moritz hört man Menschen russisch sprechen. Traditionell machen viele Russinnen und Russen zwischen dem orthodoxen Weihnachts- und Neujahrsfest – also vom 7. bis zum 14. Januar – Ferien in den Skiorten der Schweiz. Diese Tradition hat erst mit der Coronapandemie ab März 2020 und dann dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 ein zumindest temporäres Ende gefunden.