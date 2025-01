Das sind die Bilder der Woche: Schluss mit Dornröschenschlaf und 50 Jahre Mode

Mit viel Fingerspitzengefühl: Christian «Hitsch» Flütsch bearbeitet ein Stück Lindenholz. Bis am 20. ​Januar wird daraus die Trophäe für die Bündner Persönlichkeit des Jahres 2024. Wir haben Flütsch in seiner Werkstatt in Fideris besucht.

Bild Corinne Thöni