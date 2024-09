Sparpaket im Papierkorb, ein «Waldbad» und ein bisschen Wehmut

Er wischte, saugte und putzte: Jahrelang hat Hans-Ueli Schatzmann in der Tierpension Arche ehrenamtlich geholfen. Dann hat er den Lappen an den Nagel gehängt die Leine in die Hand genommen. Die Co-Geschäftsleiterin des Tierheims Silja Patt ist mit Tierheimhund Zeus ebenfalls auf dem Bild zu sehen.

Bild Livia Mauerhofer