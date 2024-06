Silberheld, Maiensässfahrt und pure Liebe

Am Mittwoch war es endlich so weit: Die Churer Maiensässfahrt hat stattfinden können. Über 3300 Schülerinnen und Schüler machten sich auf zu ihrem angedachten Ziel. Der Traditionsanlass endete am Abend auf der Quaderwiese mit dem Maiensässlied, welches bei manchen Eltern Erinnerungen an ihre Schulzeit weckte.

Bild Olivia Aebli-Item