Schaltjahr-Geburtstagskinder, Jodelmuskel-Training und Peitschenknallen & Co.

Fröhliche Runde mit einer Gemeinsamkeit: Thomas Zindel, Christina Duivenstijn, Selina Kunfermann und Daniel Schwitter (von links) sind allesamt in einem Schaltjahr geboren. Im Wohnzimmer von Zindel in Chur wird bei einem Apéro und mit Kerzen gefeiert, dass in diesem Jahr wieder einmal ein 29. Februar im Kalender auftaucht.

Bild Livia Mauerhofer