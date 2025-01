Polarlichter im Unterengadin, Prosit Neujahr und ein verrücktes Hobby

Strahlend am Werken: Mit 50 Jahren werkt Martin Marmet noch mit Lego-Bausteinen. In einem riesigen Hobbyraum bewahrt er all seine Projekte auf. Wenn Marmet an seinem Lebenswerk, einem Modell des Luzerner Bahnhofs, weiterbaut, strahlt er automatisch.

Bild Olivia Aebli-Item