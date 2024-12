Nach schwierigen Jahren, Orange dominiert und Kurzarbeit

Hugo Keune, CEO des Kantonsspitals Graubünden, ist selten an seinem eigenen Schreibtisch zu finden. In seinem Büro – das er selbst als «nullachtfünfzehn» bezeichnet – spielt er nach einem langen Arbeitstag manchmal noch ein wenig Gitarre. Die meisten seiner Aufgaben erledigt Keune jedoch unterwegs mithilfe von Handy und Laptop. Gerne auch mitten unter den Menschen wie im Restaurant «H» am Hauptstandort des Kantonsspitals.

Bild Olivia Aebli-Item