Höhenfeuer, bereit für den Neustart und Fitnesstests

Wer sind eigentlich die Leute, die am 1. August Holz den Berg hoch buckeln, damit andere sich an einem Höhenfeuer erfreuen? In Salouf sind es junge Einheimische. Sie leben stolz eine alte Tradition. Auf gehts: Vor den Geschwister Manuel, Valentina und Silvan Sonder (von links) liegen rund 600 schweisstreibende Höhenmeter bis auf den Gipfelgrat des Piz Toissa.

Bild Olivia Aebli-Item