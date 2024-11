Frau Holle schüttet ihre Kissen, Vater und Sohn und Winter auf dem Camping

Die Geschäftsliegenschaft an der Compognastrasse 13 in Thusis hat einen neuen Besitzer. Die veränderten Bedingungen zwingen die Non-Profit-Organisation «Tischlein deck dich» zum Auszug. Würde gerne wieder anpacken: Gertrud Fitzi, Leiterin der Abgabestelle von «Tischlein deck dich» in Thusis, posiert vor der nun geschlossenen Räumlichkeit an der Compognastrasse.