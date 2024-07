Finaleinzug der Broncos, A13 und «Hami» hats gemacht

Wie hält man die Erinnerung an einen Künstler am Leben, der vor Jahren gestorben ist? Eine Ausstellung in der Churer Galerie Crameri gibt mögliche Antworten. Denn Arnold Crameri (im Bild) stellt derzeit Arbeiten des im Jahr 2008 verstorbenen Hans Schmid aus.

Bild Livia Mauerhofer