Der Herr der Tasten, seltene Einblicke und 100 on the road

Joachim Dierauer ist ein Tüftler, ein Suchender. Das zeigt sich nicht nur an seinem künstlerischen und persönlichen Lebenslauf, sondern auch in seiner Art zu arbeiten. Die Druckpresse, die er in der Ausstellung in Chur ebenfalls zeigt, stammt aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg.

Bild Livia Mauerhofer