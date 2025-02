Der Fachmann steht bereit, Rege im Gespräch und ein grosser Fan

Die Gefahr, dass die Maul- und Klauenseuche in die Schweiz schwappt, ist laut Bund gross. Jüngst gab es einen Fall bei Berlin. Wie die Seuche in Graubünden wütete, hat Giusep Gheradi miterlebt. Giusep Gherardi in seiner Küche in Vella. Er war Knecht auf der Alp Cassons bei Flims, als 1957 die Maul- und Klauenseuche ausbrach.

Bild Olivia Aebli-Item