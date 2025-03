Besonders bunt, ungewöhnlicher Werdegang und ein türkischer Koch

Mit ihren 27 Jahren ist Tanja Hänggi die älteste Spielerin bei den HCD Ladies – und wird darum schon mal liebevoll als Mami des Teams bezeichnet. Ihre Tätigkeit als Eishockeyspielerin in der höchsten Schweizer Liga sorgt in ihrem beruflichen Umfeld für Fragen. Denn Hänggi arbeitet in Davos als Oberstufenlehrerin.

Bild Olivia Aebli-Item