Traditionelle Aktivitäten für Bündner Familien in der ersten Oktoberwoche

Graubünden ist nicht nur für atemberaubende Landschaften und malerische Dörfer bekannt, sondern auch für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeistern. Ob es darum geht, die beeindruckende Schweizer Alpkultur beim Alp Spektakel im Prättigau zu erleben, die faszinierende Schafschur in Savognin zu beobachten, die Spannung bei einem Pferderennen in Maienfeld zu spüren oder das Naturparkfest in Innerferrera zu besuchen – Graubünden bietet unzählige Möglichkeiten, wertvolle Familienzeit zu verbringen.