Das sind ideale Aktivitäten für Bündner Familien zur immer kühler werdenden Jahreszeit

Der Funpark in der ehemaligen Tennishalle in Arosa passt wunderbar, wenn es das Wetter in der Bergwelt mal nicht so gut meint. Im Ninja-Warrior-Parcours können Kinder ab 10 Jahren ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer unter Beweis stellen. Aber auch das Trampolin, die Klettertürme, die Hüpfburg und das Bällebad laden zum Herumtoben, Austoben und Spielen ein. Die Eltern haben währenddessen die Möglichkeit, auf der Galerie einen Kaffee und Snacks zu geniessen und gleichzeitig den Überblick zu behalten.