Eingeklemmt und amüsiert: Deshalb kann Stau auch spassig sein 

Hier, wo die Hoffnung langsamer schwindet als euer Benzinstand, könnte man leicht verzweifeln. Aber keine Sorge, «we got you». Auch wenn ihr an der Misere selbst schuld seid – denn ihr hättet auch entspannt zu Hause bleiben können –, helfen wir euch gerne weiter. Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid, nicht wahr? Also packt eure schlechte Laune in den Kofferraum und macht euch bereit auf die ultimativen Tipps für Spass im Stau. Seid ihr «ready»?