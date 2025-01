Darum ist die Schnecke für die Natur in Graubünden wichtig

Als ehemaliges Mitglied der Forschungskommission des Nationalparks konnte Baur unter anderem auch in Graubünden feststellen, dass wir mit der Zeit immer mehr in die Höhe wandern. Das hat damit zu tun, dass der Klimawandel dazu führt, dass in immer höheren Gebieten wärmere Temperaturen herrschen. Ich kann mich zwar selektiv an die Wärme anpassen, aber das ist sehr unwahrscheinlich, da dieser Prozess oft Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren dauert. Daher ist es wahrscheinlicher, dass wir in Skandinavien weiter nach Norden ziehen oder, bei uns in Graubünden, immer weiter in die Höhe.