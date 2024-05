Alles in Schutt und Asche 

Mo. 13.05.2024 - 06:53

Wieso braucht es einen neuen Castielerviadukt?

Gemäss der Medienmitteilung der Rhätischen Bahn (RhB) wurde der Castielerviadukt zwischen Untersax und Lüen-Castiel im Jahr 1914 eröffnet. Aufgrund gravierender Materialschäden an der Stahlkonstruktion musste die Brücke noch vor dem Wintereinbruch 2019 verstärkt werden. Es wurde festgestellt, dass weitere Schäden sowohl am Material als auch an den Schweissnähten vorlagen. Darum wird die Brücke ersetzt.