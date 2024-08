Eine Challenge, die tödlich endet, und ein Tanz, der verbindet: Diese Internettrends sorgten einst für Furore

Wenn im Lied die Textzeile «Do the Harlem Shake» kommt, dann gibt es einen Schnitt im Video und in der nächsten Szene herrscht eine total überdrehte Situation, in der die Menschen, die zuvor unbeeindruckt gewirkt haben, auf einmal auch tanzen – oder wohl eher herumzappeln – oft und gerne auch in ausgefallenen Kostümen.