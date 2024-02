Friedhof der Messenger: Auf diesen Plattformen tauschten wir uns früher aus

Tauchen wir als Erstes in die nostalgische Welt von ICQ ein. Der Messaging-Dienst gilt quasi als Urvater aller Messenger. Sein Name leitet sich von «I seek you» – zu Deutsch «ich suche dich» – ab. Entwickelt wurde der beliebte Messaging-Dienst in einer Zeit, als das Internet noch in Kinderschuhen steckte. Vier israelische Studenten, die damals wahrscheinlich mehr Zeit in Chatrooms als in Vorlesungen verbrachten, programmierten Ende der 1990er-Jahre ICQ. Das Chatprogramm gewann schnell an grosser Beliebtheit, wurde allerdings auch immer wieder kritisiert, da es unter anderem ohne Einwilligung der Benutzerinnen und Benutzer deren Suchmaschine änderte.