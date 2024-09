Das Beste aus 50 Jahren: Die kultigsten Schweizer Lebensmittel in Retrospektive

Die Toblerone ist vielleicht so etwas wie der Goldbarren unter den Schokoriegel. Warum? Er hebt sich ab von seiner Konkurrenz durch Form, Schrift und Geschmack. Und er ist – anders als das Getränk Rivella – auch im Ausland der Renner. Laut dem Magazin «Forbes» wurde der Schoggi-Stängel aus Mandeln, Honig und Nougat seit der Gründung der Marke im Jahr 1908 ausschliesslich in der Schweiz hergestellt. Im Jahr 2023 hat Toblerone-Besitzerin Mondelez aber aufgrund der starken Nachfrage auch eine Produktion in der Slowakei gestartet. Deshalb musste das Schweizer Wappen von der Verpackung verschwinden, weil nicht mehr einzig und allein in der Schweiz produziert wird.