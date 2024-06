Sexuelle Belästigung betrifft immer mehr Bündnerinnen

von Sara Marti und Nicole Nett

Über sexuelle Gewalt wird kaum oder nur ungern gesprochen. Trotzdem ist dieses Thema für viele Menschen im Alltag präsent. 59 Prozent der Frauen ab 16 Jahren gaben in einer Studie von «gfs.bern» an, dass sie schon einmal Erfahrung mit sexueller Belästigung gemacht haben. Dazu gehören unerwünschte Berührungen, Umarmungen, Küsse oder ein ungewollter Griff an den Po.

In Graubünden wurden im letzten Jahr 16 Vergewaltigungen angezeigt. Bei einer Strassenumfrage zeigt sich, dass sich viele Frauen schon einmal sexuell belästigt fühlten. Sie erzählen, auf welche Art das passiert ist. Und Patrick Widmer von der Kantonspolizei Graubünden sagt, wie die Polizei bei solchen Meldungen vorgeht - und wie wichtig es ist, die Polizei nach Fällen von sexueller Belästigung aufzusuchen: