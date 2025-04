Viele Sirenen und Helikopter in der Luft: Grosser Blaulicht-Einsatz am Dienstagabend in Chur

Am späten Dienstagabend hornten viele Sirenen in Chur. Dazu kreiste ein Helikopter über der Plessur. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Einsatz und es handelt sich um eine Suchaktion.

Nicole Nett

Graubünden

Polizeieinsatz in Chur: Am Dienstagabend gab es eine Suchaktion im Gebiet der Plessur. Symbolbild Gian Ehrenzeller / Keystone