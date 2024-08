Kurzschluss zwischen Luven und Morissen: 2500 Menschen ohne Strom

Heute Morgen ist es um 8 Uhr in mehreren Gemeinden der Val Lumnezia zu einem Stromausfall gekommen, wie Repower mitteilt. Wie es heisst, wurde die Störung durch einen Kurzschluss in der 16 kV-Leitung zwischen Luven und Morissen ausgelöst. Die Gemeinden Morissen, Vella, Degen, Vignon und Lumbrein seien nach einer halben Stunde wieder am Netz gewesen. In Luven habe der Ausfall bis 9.30 Uhr gedauert. Insgesamt waren rund 2500 Kundinnen und Kunden von dem Stromunterbruch betroffen. Die Ursache des Kurzschlusses ist derzeit noch unbekannt und wird untersucht, so das Energieunternehmen.

Repower bedauert allfällige durch den Unterbruch aufgetretene Unannehmlichkeiten und dankt den betroffenen Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis, heisst es abschliessend. (red)