Die Stromrechnung fällt tiefer aus: Repower und Rhiienergie senken Tarife im kommenden Jahr

Der Stromtarif in der Grundversorgung für das Repower-Standardprodukt Grischunpower sinkt 2025 um vier Prozent. Das hat Repower in einer Medienmitteilung vom Freitag bekannt gegeben. Bei einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden entspricht dies einer Entlastung von rund 57 Franken pro Haushalt. Die effektiven Kosten hängen allerdings vom individuellen Verbrauchsverhalten ab.

Ähnlich sieht es bei der Rhiienergie aus: Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden resultieren nun Kosten von rund 134 Franken pro Jahr beziehungsweise elf Franken pro Monat, wie das Energieunternehmen mitteilt.

Dass Repower den sogenannten Netznutzungstarif senken kann, liegt an den tieferen Kosten für die allgemeinen Systemdienstleistungen der Swissgrid sowie für die Stromreserven des Bundes. Repower hat sich laut Mitteilung entschieden, diese tieferen Kosten an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben.

Energietarif bleibt unverändert

Der Stromtarif, den Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung bezahlen, setzt sich aus drei Komponenten zusammen: dem Energietarif, den gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben an Bund und Gemeinwesen sowie dem erwähnten Netznutzungstarif. Der Netznutzungstarif umfasst die Kosten für das Verteilnetz und die allgemeinen Systemdienstleistungen der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid. Ein weiterer Bestandteil des Netznutzungstarifs ist die vom Bund bereitgestellte Stromreserve.

Der Energietarif von Repower bleibt auch im Jahr 2025 unverändert. Repower beliefert Bündner Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung weiterhin mit Strom aus den eigenen Kraftwerken, wobei sich der verrechnete Energietarif an den Gestehungskosten orientiert. Damit bleiben die Kundinnen und Kunden von Repower vor den Preisschwankungen an den Energiemärkten geschützt, wie es weiter heisst.