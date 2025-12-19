×

Bundesgericht entscheidet Zwist zwischen Mitte und SVP Graubünden

Das Bundesgericht hat eine langwierige Auseinandersetzung über den Zweck einer Stiftung entschieden und dabei eine Beschwerde der SVP Graubünden abgewiesen.

19.12.25
Das Bundesgericht hat entschieden: Die Mittel der Stiftung von Hans und Anna Enderlin-Engi sollen der Bündner Mitte zugutekommen.
Bild: Keystone/Christian Brun
