Strassenverbindung Süd-Ost Domat/Ems: Keine Dorfposse

In wenigen Tagen stimmt das Emser Stimmvolk über den Kredit zur Finanzierung der Verbindungsstrasse Süd-Ost ab. Es geht um rund 500 Meter Strasse am Dorfrand – eine Sackgasse wird mit der anderen verbunden. Die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern sind verhärtet. In einem Abstimmungskampf zwar nicht unüblich – aber das, was sich gerade in Domat/Ems abspielt, gefährdet die Demokratie. Denn wer glaubt, es handle sich nur um eine Dorfposse, täuscht sich.