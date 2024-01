Laaxer Pannenserie: Für die Gäste in den Gondeln gabs Gutscheine

Wiederholte Empörung in Unterländer Onlinemedien in den vergangenen Tagen: Zum vierten Mal innerhalb einer Woche hätten Schneesportlerinnen und -sportler in Laax «den Berg hochkraxeln müssen», weil eine Transportanlage von einer Störung betroffen gewesen sei; beide Male am Samstag und am Sonntag, also bei Hochbetrieb im Skigebiet mit entsprechend vielen Leuten auf den Pisten. Was ist los in der Weissen Arena, die seit der Inbetriebnahme im Dezember auch mit Kinderkrankheiten des neuen Flemxpress zu kämpfen hatte?