Noch nie wohnten so viele Menschen in der Schweiz – auch in Graubünden sind es 2350 mehr

Zunahme in allen Kantonen

Laut BFS verzeichneten alle Kantone eine Bevölkerungszunahme. Das grösste Plus hätten Schaffhausen mit 1,8 Prozent, sowie Freiburg und Wallis mit je 1,5 Prozent registriert. Am geringsten sei der Anstieg in den Kantonen Tessin und Appenzell Ausserrhoden mit einem Anstieg um je 0,3 Prozent sowie im Kanton Jura mit einem Plus um 0,4 Prozent ausgefallen.

Ausserdem stieg die Lebenserwartung 2024 weiter an. Frauen werden in der Schweiz im Schnitt 86 Jahre alt. Im Vorjahr waren es noch 85,8 Jahre gewesen. Bei den Männern legte dieser Wert um 0,3 Jahre auf 82,5 Jahre zu.

Geburtenrate auf Tiefststand

78'000 Kinder wurden im vergangenen Jahr in der Schweiz geboren. Das sind 2000 weniger als noch im Vorjahr. Damit verringerte sich die Geburtenzahl das dritte Jahr in Folge und erreichte den tiefsten je verzeichneten Wert.

Die Zahl der Todesfälle blieb mit 71'800 auf dem Vorjahresniveau. Damit sind letztes Jahr 6200 Menschen mehr auf die Welt gekommen als gestorben. Dieser sogenannte Geburtenüberschuss sei der tiefste beobachtete Wert seit 1918, als er wegen der Spanischen Grippe und des Ersten Weltkriegs sogar negativ ausfiel, schrieb das BFS weiter.

In elf Kantonen gab es jedoch mehr Todesfälle als Geburten. Es waren dies die Kantone Bern, Tessin, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Graubünden, Solothurn, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Glarus.